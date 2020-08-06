شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليونانى يصل مطار القاهرة لعقد مباحثات مع نظيره المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس ، نيكوس دندياس وزير الخارجية اليوناني ، في زيارة سريعة للبلاد تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها مع نظيره سامح شكري، وذلك لمناقشة الأوضاع فى البحر المتوسط وترسيم الحدود البحرية وكذلك الوضع في ليبيا والقضايا ذات الاتجاه المشترك بين البلدين .

قالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي وصل نيكوس والوفد المرافق له علي طائرة خاصة ، وتم انهاء اجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار ، وكان في استقبالهم عدد من العاملين بالسفارة اليونانية بالقاهرة ومسئولين بوزارة الخارجية .

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وأعلنت وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، سوف يلتقي اليوم نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان وذلك بمقر وزارة الخارجية، حيث يعقدان جلسة مباحثات ،يعقبها مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين ، ومن المقرر أن يبحث الوزيران المستجدات الإقليمية والوضع في البحر المتوسط ومستقبل الأزمة الليبية، كما سيتم بحث التوترات المتصاعدة نتيجة الاستفزازات التركية في شرق المتوسط .