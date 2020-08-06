شكرا لقرائتكم خبر عن 28 رحلة تغادر مطار القاهرة على متنها 2523 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس 28 رحلة دولية فى طريقهم إلى العديد من الوجهات الدولية المختلفة وعلى متنهم 2523.

وحسب مصادر بمطار القاهرة فقد غادرت رحلات إلىً نيويورك وفرانكفورت ولندن وباريس وأثينا وميلانو و وروما ودبى وجده والرياض والشارقة والدمام وغيرها من الوجهات المختلفة.

و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.