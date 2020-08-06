شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منتحل صفة المستشار الإعلامى لوزارة التعليم حصل على منافع بـ 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (أ.ص.س) صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان، لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، واستغلال المنصب المزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية تقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين جنيه من أحد المواطنين، وذلك بعد أن ادعى قدرته على التدخل لدى بعض الجهات القضائية لحفظ احدى الدعاوى الخاصة لصالح المواطن.

وقد أسفرت تحريات الهيئة عن اعتياد المتهم استخدام تلك الصفة للنصب على عديد من المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وجارى التحقيق معه حاليا بمعرفة النيابة العامة.

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