شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس للبطريرك المارونى: نصلى لأجل جميع المضارين والمتألمين فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لغبطة البطريرك بشارة الراعى بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان، عن تأثره الشديد بانفجار ميناء بيروت الذي وقع أمس الأول، وأكد مساندته للشعب اللبناني في هذه المحنة المؤلمة، وأنه يصلي لأجل جميع المضارين والمتألمين في لبنان.
واطمأن قداسة البابا تواضروس الثاني -خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع البطريرك الراعي- على الوضع الجارى في لبنان عقب الانفجار الذي خلف عشرات القتلى ومئات المصابين، إلى جانب تدمير العديد من المنشآت والممتلكات.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد بعث ببرقية عزاء جاء في نصها، "بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت".
وأضاف: "نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء".
كما قدمت الكنائس المصرية الكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية خالص العزاء للحكومة والشعب اللبنانى في ضحايا الانفجار الذى وقع أول أمس بالعاصمة بيروت.
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