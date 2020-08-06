شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. مصر تحتل المركز الأول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف أوضح من خلاله أن مصر تحافظ على صدارتها عربيًا كوجهة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى قطاعات العقارات والفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة. واحتلت مصر المركز الأول فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العقارات؛ وبلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2019 فقط حوالى 13.7 مليار دولار. وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول فى مستوى التعليم 2020. وأوضح الانفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020



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