تأجيل محاكمة هشام جنينه في اتهامه بنشر تصريحات مسيئة للدولة لـ27 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في قضية التصريحات المسيئة للدولة، لجلسة 27 أغسطس.

قضت المحكمة العام الماضي تأييد حبس" هشام جنينة" الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات 5 سنوات في اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقام دفاع المتهم بتقديم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.