البابا تواضروس لـ"بطريرك الموارنة": نساند الشعب اللبناني ونصلي لأجل المتضررين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالًا تليفونيًّا اليوم بغبطة البطريرك بشارة الراعي بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان، اطمأن خلاله على الوضع الجارى في لبنان عقب حادث الانفجار الذي وقع بميناء بيروت أمس الأول والذي خلف عشرات القتلى ومئات المصابين، إلى جانب تدمير العديد من المنشآت والممتلكات.

وأعرب قداسة البابا تواضروس، خلال الاتصال عن تأثره الشديد بهذا الحادث المؤسف، مؤكدًا على مساندته للشعب اللبناني في هذه المحنة المؤلمة، وأنه يصلي لأجل جميع المضارين والمتألمين في لبنان.​