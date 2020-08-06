محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (أ. ص. س) صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والاعلان، لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم واستغلال المنصب المزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية تقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين جنيه من أحد المواطنين، وذلك بعد أن ادعى قدرته على التدخل لدى بعض الجهات القضائية لحفظ إحدى الدعاوى الخاصة لصالح المواطن.
وأسفرت تحريات الهيئة، وفق بيان، الخميس، عن اعتياد المتهم استخدام تلك الصفة للنصب على العديد من المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم ويجري التحقيق معه حاليا بمعرفة النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرقابة الإدارية: القبض على صاحب شركة دعاية لانتحاله صفة المستشار الإعلامي للتربية والتعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.