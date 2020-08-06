لبحث ترسيم الحدود وأزمة ليبيا.. وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء سامح شكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في زيارة سريعة للبلاد تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها مع نظيره سامح شكري، وذلك لمناقشة الأوضاع في البحر المتوسط وترسيم الحدود البحرية والوضع في ليبيا والقضايا ذات الاتجاه المشترك بين البلدين.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي: وصل نيكوس والوفد المرافق له على طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبالهم عدد من العاملين بالسفارة اليونانية بالقاهرة ومسئولين بوزارة الخارجية.
وأعلنت وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية، سيلتقي اليوم نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان، وذلك بمقر وزارة الخارجية، حيث يعقدان جلسة مباحثات يعقبها مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.
ومن المقرر أن يبحث الوزيران المستجدات الإقليمية والوضع في البحر المتوسط ومستقبل الأزمة الليبية، كما سيتم بحث التوترات المتصاعدة نتيجة الاستفزازات التركية في شرق المتوسط .
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