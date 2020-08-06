مصر | أبويا رمى عفش مراتي.. قصة انتحار شاب بطلق خرطوش في أوسيم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أبويا رمى عفش مراتي.. قصة انتحار شاب بطلق خرطوش في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على مدار عام وشهرين، مكث القهوجي العشريني العمر منفردا بعد مغادرة زوجته شقتهما الكائنة بمنزل والده بمنطقة بشتيل، وقرر أن يسكن في شقة جديدة لرفض والده عودتها إلى المنزل مرة آخري.

صباح أمس الأربعاء توجه القهوجي إلى منزل والده بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، ليعاين منقولات زوجته لنقلها إلى شقتهما الجديدة، ليجد أن والده ألقى بالمنقولات بمكان متسخ وبعض المنقولات مكسورة، ما آثار حفيظته.." ابويا عنده بيت كامل، ورمي العفش بتاعي متكسر".

عقد الشاب العشريني العمر العزم على التخلص من حياته، ليحضر سلاح خرطوش ويطلق عيار ناري صوب نفسه، ويسقط قتيلا في الحال غارقا في دمائه.

كان أنهى شاب عشريني، حياته، بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة مع والده بسبب خلافات بينهما، بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق خرطوش، بمنطقة بشتيل، نطاق المركز.

إنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة قهوجي عشريني العمر مصاب بطلق خرطوش.

تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى وجود خلافات بين المتوفي ووالده، وعلى إثر ذلك إنتحر الشاب عن طريق إطلاق عيار ناري صوب نفسه، ما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، بتشريح جثة المتوفي وإعداد تقريرا حول سبب وفاته، كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإستدعاء أهلية المتوفي لسماع أقوالهم حول الواقعة.

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