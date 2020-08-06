مصر | الأمن العام ينفذ 74 حكما قضائيا ويضبط 3 قضايا في 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمن العام ينفذ 74 حكما قضائيا ويضبط 3 قضايا في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" عن ضبط (3) قضايا "هجرة غير شرعية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وأسفرت الحملات فى مجال الأمن العام عن ضبط 3 قضايا أبرزها "انتهاء فترة التصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، سلاح"، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 597 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 74 حكما قضائيا متنوعا.

نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

سقوط طائرة خاصة

قال باسم عبد الكربم، المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني: إن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية، من طراز أبولو فوكس، وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين، تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحلة تجريبية.

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وأضاف المتحدث في بيان اليوم الخميس، أن الحادث أسفر عن مصرع قائدي الطائرة، وهما أكرم الحصري، ومحمد سعيد.

وتابع أن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة من الإداره المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران؛ للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية، والوقوف علي أسباب الحادث.

تعافي 1613 مصابا بفيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.