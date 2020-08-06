أخبار مصر | قيادي بحزب المؤتمر: عودة مجلس الشيوخ استكمال لخطة الإصلاح السياسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قيادي بحزب المؤتمر: عودة مجلس الشيوخ استكمال لخطة الإصلاح السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث محمد عادل إمام، القيادي بحزب المؤتمر، الشعب المصري بكافة طوائفه على ضرورة كثافة المشاركة في انتخابات الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الشيوخ"، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تعكس وعي المصريين في ممارسة حقهم الدستوري للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية.

وقال عادل، إن كثافة وإقبال مشاركة المصريين في الانتخابات تؤكد مدى حرصهم على النهوض بمصر، مؤكدًا على ضرورة كثافة المشاركة في هذه الانتخابات والاستجابة لنداءات الدولة المتكررة في ضرورة انتقاء أفضل العناصر بشكل موضوعي لهذه المؤسسة المهمة المنوط بها حماية السلم الاجتماعي، مُشيرًا إلى أنه وفقا للقانون 141 لسنة 2020 سيعمل عضو الشيوخ على التصدي بقوة لأي تحريض على العنف، وكذا صياغة أفكار ومقترحات ومشاريع قوانين تجرم الحض على الكراهية، وكل ما من شأنه المس بالوحدة الوطنية، مع إعلاء قيم المواطنة والتسامح.

كما أكد القيادي بحزب المؤتمر، أن عودة الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الشيوخ" يعد استعادة حقيقية لقيمة تشريعية هامة وإضافة قوية للحياة النيابية في مصر، وذلك لاستكمال خطة الإصلاح السياسي.

وفي سياق آخر، أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين المقبيلن 9 و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة 19 أغسطس.

وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.

وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي:

1- تعقيم جميع اللجان مرة قبل الاقتراع وأثناء الراحة وبعد الاقتراع وكذلك في اليوم الثاني.

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2- ‏فرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين في الانتخابات.

3- تكليف موظفًا مختصًّا لمراعاة المسافات بين الناخبين وتنظيمها والكشف عن هوية الناخب.

4- ‏أوجبت الهيئة الوطنية على وجود سيارة إسعاف أمام اللجان.

5- ‏ إلزام كل مرشح بممارسة دعايته على مواقع التواصل الاجتماعي.

6- استخدام مكبرات الصوت في الدعاية وفق الحدود المقررة قانونا وبالتنسيق مع السلطات المحلية.

7- زيادة عدد اللجان الفرعية ضمانًا لخفض عدد الناخبين بمقر اللجان.

8- زيادة عدد القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات فى اللجان الفرعية والعامة.

9- توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة على لجان الدور الأرضى داخل مركز الاقتراع تيسيرا عليهم.