أخبار مصر | حدث مفاجئ تسبب في سقوطها.. تفاصيل جديدة بشأن طائرة الجونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حدث مفاجئ تسبب في سقوطها.. تفاصيل جديدة بشأن طائرة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محافظ البحر الأحمر: الطائرة حاصلة على جميع موافقات الطيران المدني وتنظم رحلات نزهة داخلية فقط

قال محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي: إنه سقطت طائرة شراعية خاصة من طراز أبولو فوكس، بمنتجع الجونة، صباح اليوم الخميس، كانت تقل على متنها شخصين فقط (قائدي الطائرة)، حيث كانا يقومان برحلة تجريبية.

وأضاف في بيان اليوم، أن الطائرة مملوكة لإحدى شركات الطيران الداخلية (إير مان)، وتقوم بتنظيم رحلات داخلية للنزهة فقط، بمنتجع الجونة، وحاصلة على جميع موافقات وزارة الطيران المدني.

وتابع أن قائدي الطائرة كانا يقومان برحلة تجريبية، وحدث بها عطل مفاجئ فاضطر قائدها للهبوط المفاجئ ولم يتمكن من إخطار برج المراقبة، ونجم عن الحادث وفاة قائدي الطائرة، الطيار محمد سعيد، والطيار أكرم حصري.

ونوه بأن مدير أمن البحر الأحمر، اللواء محمود أبو عمره، تابع الحادث بنفسه، واستمع لأقوال مالك الشركة، ووجه بتحرير محضر بالواقعة واحالها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسر الضحايا.