أخبار مصر | برلمانية: استقبال مصر 50 ألف سائح مؤشر للالتزام بالضوابط الوقائية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: استقبال مصر 50 ألف سائح مؤشر للالتزام بالضوابط الوقائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ثمنت فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب، تزايد حركة السياحة الوافدة إلى مصر ووصول الزائرين إلى أكثر من 50 ألف سائح إلى مدينتي شرم والغردقة من مختلف بلدان العالم، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل نجاح المنشآت السياحية والتزامها بتنفيذ الضوابط والإجراءات الوقائية الاحترازية داخل المنشآت وأثناء التعامل مع السائحين.
ولفتت، في بيان اليوم، إلى أن الدولة المصرية وقت انشغالها في مجابهة فيروس كورونا، لم تتغافل تطوير وترميم القطاع السياحي، فخطوات وتحركات وزير السياحة والآثار كانت مستمرة في تجهيز الأماكن السياحية وترميم المواقع الآثرية المختلفة لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال الزائرين بعد انتهاء ذروة فيروس كورونا.
وأكدت أن قطاع السياحة يمثل رافد أساسي ومهم للاقتصاد القومي، والنهوض به وإعطاء الاهتمام له يعود بالنفع على الاقتصاد مما سيدعم الدولة المصرية وخزانتها.
تعافي 1613 مصابا بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.