أخبار مصر | برلمانية: استقبال مصر 50 ألف سائح مؤشر للالتزام بالضوابط الوقائية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: استقبال مصر 50 ألف سائح مؤشر للالتزام بالضوابط الوقائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمنت فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب، تزايد حركة السياحة الوافدة إلى مصر ووصول الزائرين إلى أكثر من 50 ألف سائح إلى مدينتي شرم والغردقة من مختلف بلدان العالم، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل نجاح المنشآت السياحية والتزامها بتنفيذ الضوابط والإجراءات الوقائية الاحترازية داخل المنشآت وأثناء التعامل مع السائحين.

ولفتت، في بيان اليوم، إلى أن الدولة المصرية وقت انشغالها في مجابهة فيروس كورونا، لم تتغافل تطوير وترميم القطاع السياحي، فخطوات وتحركات وزير السياحة والآثار كانت مستمرة في تجهيز الأماكن السياحية وترميم المواقع الآثرية المختلفة لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال الزائرين بعد انتهاء ذروة فيروس كورونا.

وأكدت أن قطاع السياحة يمثل رافد أساسي ومهم للاقتصاد القومي، والنهوض به وإعطاء الاهتمام له يعود بالنفع على الاقتصاد مما سيدعم الدولة المصرية وخزانتها.