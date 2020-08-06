أخبار مصر | رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي الطيار أكرم حصري، مصرعه صباح اليوم، إثر سقوط طائرة في الجونة.

وكان آخر ما كتبر الطيار، على صفحته بموقع "فيسبوك"، رسالة وجهها إلى أسرته قال فيها: "I miss you my babies ربنا يجمعنى بكم على خير".

وفي سياق آخر، قال باسم عبد الكربم، المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني: إن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية، من طراز أبولو فوكس، وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين، تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحلة تجريبية.

وأضاف المتحدث في بيان اليوم الخميس، أن الحادث أسفر عن مصرع قائدي الطائرة، وهما أكرم الحصري، ومحمد سعيد.

وتابع أن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة من الإداره المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران؛ للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية، والوقوف علي أسباب الحادث.

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