أخبار مصر | عاجل .. النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة سقوط طائرة خاصة بالغردقة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل .. النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة سقوط طائرة خاصة بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقد انتقل فريق من «نيابة البحر الأحمر الكلية» لمعاينة مسرح الحادث، وتتخذ «النيابة العامة» إجراءات التحقيق لكشف كيفية وقوعه.

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتحقيق في حادث سقوط طائرة خاصة بـ«مطار الجونة» بالغردقة والذي أسفر عن وفاة طيارين.

قال باسم عبد الكربم، المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني: إن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية، من طراز أبولو فوكس، وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين، تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحلة تجريبية.

وأضاف المتحدث في بيان اليوم الخميس، أن الحادث أسفر عن مصرع قائدي الطائرة، وهما أكرم الحصري، ومحمد سعيد.

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وتابع أن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة من الإداره المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران؛ للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية، والوقوف علي أسباب الحادث.

تعافي 1613 مصابا بفيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.