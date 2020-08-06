أخبار مصر | لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على صورة الطيار أكرم حصري، قائد الطائرة التي سقطت صباح اليوم في الجونة.

وفي سياق آخر، كان قد قال باسم عبد الكربم، المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني: إن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية، من طراز أبولو فوكس، وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين، تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحلة تجريبية.

وأضاف المتحدث في بيان اليوم الخميس، أن الحادث أسفر عن مصرع قائدي الطائرة، وهما أكرم الحصري، ومحمد سعيد.

وتابع أن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة من الإداره المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران؛ للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية، والوقوف علي أسباب الحادث.

تعافي 1613 مصابا بفيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.