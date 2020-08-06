شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تعلن تفاصيل تحطم طائرة الجونة: كانت تقوم برحلة تجريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت وزارة الطيران المدني في مصر إن طائرة تابعة لشركة إيرمان سكاي للرياضات الجوية ارتطمت اليوم الخميس بأرض مهبط مطار الجونة على ساحل البحر الأحمر وتحطمت ولقي طياران على متنها مصرعهما. وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الطائرة من طراز أبولو فوكس ذات المقعدين وكانت تقوم برحلة تجريبية. ويقع مطار الجونة داخل مدينة الجونة السياحية التي أسسها الملياردير المصري سميح ساويرس قبل أكثر من 30 عاما على ساحل البحر الأحمر خارج الغردقة التي تبعد نحو 450 كيلومترا جنوب شرقي القاهرة. وقرر وزير الطيران المصري محمد منار تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث. تحطم طائرة صغيرة خلال رحلة ترفيهية في البحر الأحمر تحطم طائرة صغيرة خلال رحلة ترفيهية في البحر الأحمر تحطم طائرة صغيرة خلال رحلة ترفيهية في البحر الأحمر تحطم طائرة صغيرة خلال رحلة ترفيهية في البحر الأحمر الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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