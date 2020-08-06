شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: غرامة 100 ألف جنيه على شركتي نظافة بنطاق «العجوزة وبولاق الدكرور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، على متابعة حالة الطرق والنظافة والإشغالات بعدد من الشوارع بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الاداء خلال المرحلة الحالية.

وشملت جولة المحافظ شوارع الشعب وخاتم المرسلين واليابان والسوايسة ومستشفى الصدر وترعة الزمر وترعة عبدالعال والعشرين والكونيسة، مُوجهًا بإزالة أي تعديات للمحال والمنشآت على الأرصفة والالتزام بخطوط التنظيم ورفع أي أوتاد حديدية أو إشغالات تستخدم في حجز أماكن لركن السيارات.

ووجه محافظ الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع حل جذري لأي معوقات مرورية بشارع ناهيا، وخاصة السلوكيات الخاطئة لبعض قائدي المركبات بالسير عكس الاتجاه ما يسبب إعاقة مرورية شديدة بالشارع، مشددًا على ضرورة مراجعة أماكن اليوترن (الدوران) والتخطيط المروري للشارع ورفع السيارات المتعدية على الأرصفة لتيسير الحركة المرورية.

وخلال الجولة، قرر محافظ الجيزة توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه على شركتي النظافة المسؤولة عن نظافة شارع المجنونة بنطاق أحياء العجوزة وبولاق الدكرور، لعدم الالتزام برفع المخلفات مع مجازاة مسؤول قطاع النظافة بهيئة النظافة للتقصير في متابعة أعمال رفع المخلفات من قبل الشركات.

وفي إطار استجابته لحل شكاوى المواطنين، تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بحي بولاق الدكرور، مشددًا على مجازاه المتكاسلين عن أداء الخدمات للمواطنين والمتقاعسين عن أداء مقتضيات وظيفتهم، ونقلهم من محل عملهم واستبدالهم بآخرين أكفاء بما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي ذات الإطار، حرص المحافظ على متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور لمتابعة استقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وللتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

وفاجأ محافظ الجيزة لجان البت في طلبات التصالح بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور، للوقوف على انتظام انعقادها دوريًا، مُوجهًا بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.

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وشدد محافظ الجيزة على مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب، وفقا للقانون.

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة