شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقرر إحالة المتسببين فى تأخر الرد على طلبات المواطنين إلى التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الخميس، تعليمات مشددة، بإحالة أي متقاعس أو متسبب في تأخر الرد على المكاتبات الصادرة والواردة من المحافظة وبين المصالح الحكومية، إلى التحقيق بالشئون القانونية، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال والصالح العام.

ووجه محافظ الغربية، مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومسئولى المصالح الحكومية وقطاعات الخدمات والمرافق، بسرعة الرد على أي مكاتبة خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ المكاتبة، ومن يثبت مخالفته وعدم الالتزام يحال للتحقيق.

جاء ذلك على خلفية، ملاحظة تأخر بعض الإدارات بديوان المحافظة، ومجالس المدن والأحياء، ومديريات الخدمات، في الرد على المكاتبات، بالرغم من استعجال تلك الجهات أكثر من مرة، مما يتسبب في التأخير في العرض على القيادات، ويعطل الصالح العام. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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