شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة سقوط طائرة خاصة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الخميس، بالتحقيق في حادث سقوط طائرة خاصة بـ«مطار الجونة» بالغردقة الذي أسفر عن وفاة طيارين.

وانتقل فريق من «نيابة البحر الأحمر الكلية» لمعاينة مسرح الحادث، وتتخذ «النيابة العامة» إجراءات التحقيق لكشف كيفية وقوعه.

كان مطار الجونة الخاص قد شهد تحطم طائرة صغيرة ترفيهية، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وسيارات إطفاء وتم استخراج المصابين، وتم نقلهما لمستشفى الجونة لإنقاذهما وتوفيا متأثرين بالإصابات.

وقد أسفر الحادث عن مصرع محمد سعيد خليل محمد السروجي، 61 سنة، طيار، وأكرم خليل خالد حسن الحصري، 36 سنة، طيار، وذلك متأثرين بإصابتهما في الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطائرة كانت في رحلة تجريبية فوق منطقة الجونة، وأن الشركة مالكة الطائرة حاصلة على جميع التراخيص اللازمة من هيئة الطيران المدني، ويملكها أحد رجال الأعمال، وأن المفقودين يعملان طيارين، وأن الطائرة من ذات المقعدين.

وفور وقوع الحادث انتقل اللواء خالد عبدالهادي، مدير مباحث البحر الأحمر لموقع الحادث، وأخطرت أجهزة الأمن نيابة الغردفة بالحادث، ومن المقرر انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وحطام الطائرة.

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وأضافت التحقيقات أن الطائرة كانت ستعمل في الرحلات الترفيهية فوق منطقة الجونة.