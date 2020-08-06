شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات تنمية وتطوير القري الاكثر إحتياجا بكفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم الخميس جولة لتفقد مشروعات المشروع القومى لتنمية وتطوير القري الاكثر إحتياجا بـ 8 قري بمحافظة القليوبية والممولة من وزارة التنمية المحلية بتنفيذ الجهاز المركزى للتعمير

بدأت «ريان» الجولة بتفقد رصف طريق قريتى المفتى- كفر رجب في كفر شكر وزارت قرية المفتى للمرور الميدانى على كافة المشروعات المقترحة بها وهى إنشاء مبنى إدارى لمركز شباب المفتى ومكون من دورين فضلا عن إنشاء مكتب بريد مكون من دور واحد،بالإضافة إلى إنارة طريق المفتى كفر رجب داخل القرية، بحضور محمد غنيم نائب رئيس المدينة.

كما تضمنت الجولة، متابعة اقتراح إنشاء شبكة صرف صحى للقرية بالإضافة إلى توسعة كوبرى الحادثة بكفر رجب.