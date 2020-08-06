شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يتسلم ٧٩٩ مقر انتخابى بالغربية استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت قوات الأمن، اليوم، ٧٩٩ مقرا انتخابيا استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الغربية.

كان الدكتور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد عقد اجتماعاً بحضور اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، والعميد أحمد البلتاجي، ممثل الرقابة الإدارية، والعميد حازم الخولي، مدير فرع الأمن الوطني بالغربية، والعميد أيمن فكري، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة

لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والمقرره يومي 11 و12 من شهر اغسطس الجاري.

ويبلغ عدد الناخبين من لهم حق التصويت 3 مليون و327 الف و350 مواطن والتي سوف تجري داخل 799 لجنه انتخابيه على مستوي مراكز ومدن المحافظه المختلفه داخل 703 مقر انتخابيه

ووجه الجهات المسئولة عن لجان الإنتخابات بالتعاون والتنسيق فيما بينهم لتوفير كافة الامكانيات داخل اللجان وجاهزيتها اثناء العملية الانتخابية ..

واكد المحافظ على ضرورة سلامه وجاهزية المقرات الانتخابيه من توافر الاضاءه اللازمه وكذا سلامة المداخل والمخارج والعمل على توفير كراسي متحركه للناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه واقامه سرادق ومظلات على مداخل اللجان واماكن لجلوس كبار السن وذالك للعمل على راحتهم خلال اداءهم الانتخابات

كما وجه ايضا بتوفير مياه الشرب والعمل على سلامة دورات المياه وصلاحيتها ..

كما اشار محافظ الغربيه بإختيار اماكن مؤمنه لوضع المركبات القائمه لنقل افراد التأمين اثناء الانتخابات وتدبير السيارات المختلفه والاتوبيسات لتجهيز السرادقات الخاصه للجان والتأكد من صلاحيه خطوط التليفونات الارضيه المتواجده باللجان

كما اصدر محافظ الغربيه توجيهاته لوكيل وزاره الصحه وهيئة الاسعاف برفع درجة الاستعدادبكافة المستشفيات وتوافر سيارات الاسعاف والعمل على سرعة الوصول للمرضي .

مؤكدا على توافر كافة الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ومراعات المسافة والالتزام بارتداء الناخبين للكمامات الواقيه ... وكذا استمرار عملية التطهير قبل وبعدالعملية الانتخابيه ..

كما اشار إلى ضرورة توافر كافة الحمايه المدنيه والوقايه من اخطار الحريق والمفرقعات

وفي السياق ذاته اكد محافظ العربيه على اهمية المشاركه في هذه الانتخابات وعلي المواطنين الاسراع بالادلاء بأصواتهم لاستكمال البناء الديمقراطي داخل الدوله مشيرا إلى ان محافطة الغربيه بها رجال اوفياء يحبون وطنهم ..

مؤكدا بضرورة عمل التوعية اللازم للمواطنين على اهمية الخروج والادلاء باصواتهم في الانتخابات