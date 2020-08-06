شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مُصلٍِ بـ«كاتدرائية الأسكندرية» يؤدون «عبادات الخميس» وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى نحو 300 مسيحياً «عبادات الخميس»، وسط إجراءات احترازية ووقائية وتنظيمية مشددة،حيث شارك 150 قبطيا بكل قداس اليوم الخميس بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، في اليوم الرابع لتنفيذ قرار الفتح التدريجي للكنائس بعد حرمان دام أكثر من 4 شهور ونصف، وتحديداً منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بغلق الكنائس تزامناً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع الزحام في 21 مارس الماضى.

واستقبلت الكاتدرائية والكنائس الأقباط الخميس، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية ووقائية مشددة، حيث تم تكليف مجموعات من الشباب المتطوعين لتعقيم الدخول وتطهير الارضيات والدكك الخشبية المخصصة للجلوس والموجودة في الكنائس، للحفاظ على الصحة العامة وتمكين الاقباط من ممارسة شعائرهم الدينية.

وقال القمص ابرام اميل الوكيل البابوى في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، أنه تم السماح لـ300 قبطيا اليوم لحضور القداسين الذين تم إقامتهما بالكاتدرائية بواقع 150 مسيحيا بكل قداس الهى جرى تحديد مواعيدها الكترونياً بما يتناسب مع سعة الكاتدرائية ومواعيد الاقباط انفسهم.

وأضاف «ايميل»، – في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» –، أنه سيتم عودة القداسات والعبادات بدءا من السبت المقبل وبنفس الإجراءات والضوابط المعمول بها لحين الإعلان رسميا عن الفتح الكامل للكنائس، مراعاة للظروف الوبائية الحالية وحفاظا على صحة الحاضرين من ناحية، وتلبية رغباتهم الدينية في أداء الصلاة من ناحية أخرى، وعدم حرمانهم من هذه الطقوس خاصة بعد غلق دام اكثر من 4 شهور ونصف بسبب وباء كورونا .