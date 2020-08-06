شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تاجر مخدرات بحوزته 55 لفافة هيروين بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، من القبض على أحد أكبر تجار المواد المخدرة وبحوزته 55 لفافة هيروين قبل ترويجها على عملائه.
وردت معلومات للمقدم محمود الطباخ، رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم، بقيام «ر .ح .أ» 45 سنة، مسجل شقي خطر ومقيم بالبر الشرقي، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
تلقي اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، بسرعة القبض على المتهم لتحجيم نشاطه.
وعلى الفور جري تشكيل حملة يرأسها المقدم محمود الطباخ، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، ضمت رئيس مباحث القسم، ومعاونيه النقباء أحمد عبدالقوي وأحمد الجنزوري، لمراقبة منزل المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته 55 لفافة هيروين بهدف الإتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض خنجر للدفاع عن تجارتة غير المشروعة ومبلغ مالي حصيلة البيع وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.
وبمواجهته، اعترف بحيازته المادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والهاتف لتسهيل ترويجها، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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