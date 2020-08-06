شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن البحر الأحمر» يخطر النيابة بحادث تحطم طائرة خاصة بمطار الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر أمنية بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، إنه تم إخطار نيابة الغردقة بحادث تحطم طائرة ترفيهية خاصة لدى هبوطها بمطار الجونة، ومن المقرر أن ينتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث لمعاينة حطام الطائرة، وبدء التحقيق في الحادث.

وقد أسفر الحادث عن مصرع محمد سعيد خليل محمد السروجي، 61 سنة، طيار، وأكرم خليل خالد حسن الحصري، 36 سنة، طيار، وذلك متأثرين بإصابتهما في الحادث.

تحطم طائرة صغيرة خلال رحلة ترفيهية في البحر الأحمر

كان مطار الجونة الخاص قد شهد تحطم طائرة صغيرة ترفيهية، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وسيارات إطفاء وتم استخراج المصابين، وتم نقلهما لمستشفى الجونة لإنقاذهما وتوفيا متأثرين بالإصابات.

أول صور من محيط مطار الجونة بعد بلاغ سقوط طائرة

تحطم طائرة صغيرة خلال رحلة ترفيهية في البحر الأحمر

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطائرة كانت في رحلة تجريبية فوق منطقة الجونة، وأن الشركة مالكة الطائرة حاصلة على جميع التراخيص اللازمة من هيئة الطيران المدني، ويملكها أحد رجال الأعمال، وأن المفقودين يعملان طيارين، وأن الطائرة من ذات المقعدين.

أول صور من محيط مطار الجونة بعد بلاغ سقوط طائرة

وفور وقوع الحادث انتقل اللواء خالد عبدالهادي، مدير مباحث البحر الأحمر لموقع الحادث، وأخطرت أجهزة الأمن نيابة الغردفة بالحادث، ومن المقرر انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وحطام الطائرة.

وأضافت التحقيقات أن الطائرة كانت ستعمل في الرحلات الترفيهية فوق منطقة الجونة.

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تحطم طائرة صغيرة خلال رحلة ترفيهية في البحر الأحمر

أول صور من محيط مطار الجونة بعد بلاغ سقوط طائرة