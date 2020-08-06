شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ملحوظ على منافذ تظلمات الثانوية العامة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد العشرات من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بالشرقية، على منافذ التظلمات والتي تم تخصيصها بمقار عدد من المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي شهدت إقبالا ملحوظاً وتكدسًا منذ الصباح من قبل الطلاب الراغبين في إعادة تصحيح الأوراق ورصد الدرجات الخاصة بهم، وسط إجراءات وقائية واحترازية .

وقال رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه تم تخصيص 11 منفذ لتلقي التظلمات المقدمة لقطاعي المنصورة والإسماعيلية موزعين على مراكز ومدن المحافظة، وشملت منفذين بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق، ومنفذ بمدرسة الثانوية بنات بأبوحماد، وأخر بمدرسة يوسف عطوان للغات بالحسينية، ومنفذ مدرسة الطاروطي الابتدائية بفاقوس، ومدرسة أم المؤمنين الابتدائية بمركز منيا القمح، ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بمركز بلبيس، ومدرسة اللغات التجريبية بمدينة العاشر من رمضان، ومدرسة كفر صقر الثانوية بنات بمدينة كفر صقر، ومدرسة السلام الابتدائية بمركز ههيا، ومدرسة السادات الثانوية العسكرية بمركز ديرب نجم .

أكد وكيل أول الوزارة، أنه تم تزويد المنافذ بموظفين من أكفأ العناصر المدربة على استقبال الطلاب، وتحديد مواعيد فحص التظلمات الخاصة بهم، لافتا إلى أنه تم التشديد على إتباع كافة التعليمات واتخاذ كافة التدابير اللازمة، مع وجود مسافات أمنة بين المتقدمين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المنافذ بدأت عملها من اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس وحتى 20 من الشهر ذاته لمدة أسبوعين، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصراً، لافتًا إلى أنه في حال تزايد أعداد المتقدمين سيتم فتح منافذ جديدة لاستقبالهم تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم لسرعة إنهاء الإجراءات .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء قبول التظلمات لطلبة الثانوية العامة من يوم الخميس 6 أغسطس وحتى الخميس 20 أغسطس، ولمدة ١٥يوم فقط، وضرورة سداد رسم المادة ١٠٠جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وذلك بمكاتب البريد المصرى وماكينات فورى فقط على حساب رقم ٦٦٦١٦، ولا يوجد سداد في البنوك، مع تصوير الإيصال وتقديمه مع الطلب الموجود بالمقر وصورة بطاقة والطلب موجود ومجانى داخل المقر، ومرفق جدول أماكن قبول التظلمات بمحافظة الشرقية وكل طالب يقدم في المقر التابع لإدارته التعليمية حسب الجدول المرفق، وقد قامت المديرية بعمل هذه المقرات تخفيفا على أولياء الأمور والطلاب ومنعا للتزاحم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وضرورة ارتداء الكمامة عند تقديم الطلب .