شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سيارات توزيع لحوم أضاحي الأوقاف للمديريات بإجمالي 10 أطنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخميس، انطلاق أول 7 سيارات لتوزيع لحوم أضاحي الأوقاف على المديريات الإقليمية، بواقع سيارتين للقاهرة بحمولة 2 طن، وسيارتين للجيزة بحمولة 2 طن، وسيارتين للقليوبية بحمولة 2 طن، وسيارة للإسكندرية بحمولة 4 أطنان، وبإجمالي 10 أطنان لليوم الأول للتوزيع.

وأكد وزير الأوقاف على أهمية الوصول للمستحقين الحقيقيين، وإكرامهم، وعدم تصوير أي منهم أو تعريضه لأي لون من ألوان الحرج، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوزيع، موجهًا الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي العظيم.

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة قد راعت كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، وأن عملية الذبح قد تمت بإشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين، وتتم الآن عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف، لتنطلق اليوم عملية التوزيع وتتوالى يوميًا للوصول إلى المستحقين الحقيقيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

سائلين الله عز وجل العون والسداد والتوفيق والقبول من الجميع.