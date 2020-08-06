شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الجمعة... والرطوبة في القاهرة 82 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.
وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية، مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.
ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (82 – 35)، السواحل الشمالية (88 – 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (41 – 18).
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «37– 25»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «41- 27»، الأقصر «42– 27»، أسوان «42 – 29».
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الوضع في مصر
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اصابات
94,875
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تعافي
47,182
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وفيات
4,930
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