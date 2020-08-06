شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الإيطالي كلاوديو لوراتى مطراناً جديداً للاتين بمصر خلفاَ لـ«زكى» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قراراً بابوياً بتعيين الاب كلاوديو لوراتي الكومبونياني، (إيطالى الجنسية)، نائباً رسولياً الاسكندرية بمصر، مطراناً اللاتين بمصر، خلفاً للمطران عادل زكى الذي توفى منذ عام .

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر،أن المطران الجديد ولد في 21 فبراير 1962، في كومو (إيطاليا) حيث أتمّ تعليمه الثانوي ثم التحق بعدها برهبانية المرسلين الكومبونيين لقلب يسوع حيث درس الفلسفة واللاهوت وأبرز نذوره المؤقتة عام 1985 ثم تابع شهادة البكالوريا في اللاهوت في كلية تانزاجا في نيروبي (كينيا).

وأوضح «باخوم»، أنه في 27 مارس 1989 أبرز نذوره الدائمة، ثم نال السيامة الكهنوتية يوم 23 ديسمبر 1989 في ليبومو (كومو)، واستكمل تكوينه بدراسة مناهج علم إدارة الممتلكات الذي أشرفت عليه منظمة من إتحاد الرهبانيات والمعروفة اختصارا بــ(C.N.E.C.). وقضى أولى سنواته الكهنوتية في الاهتمام بالصحافة الإرسالية، وفي عام 1995 تم إرساله إلى جنوب السودان ،ثم نُقِلَ عام 1997 إلى مصر حيث تم تكليفه بمهام رعوية إلى وقت تعيينه نائبا لرئيس مفوضية المرسلين الكومبونيين في عام 1999 ليصبح بعدها رئيساً خلال الفترة من 2002 إلى 2007، وفي الوقت الحاضر كان يقوم بمهام الوكيل العام لرهبنته.