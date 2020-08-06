شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعيّن رئيسين جديدين لـ«ناصر» و«الواسطى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، قرار بتعين على يوسف نائب رئيس مدينة بنى سويف، رئيسا لمركز ومدينة ناصر. كما شمل القرار تعيين محمد بكري، رئيس مدينة ناصر السابق رئيسا لمدينة ومركز الواسطى، خلفا لعادل ضيف الله رئيس المدينة السابق لوصوله إلى سن المعاش. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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