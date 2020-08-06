تنسيق الثانوية العامة 2020.. اعرف كليات يشترط اجتياز اختبار القدرات للقبول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التعليم العالى فى الساعات الأولى من اليوم الخميس،موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، وذلك لتسجيل وحجز أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفيما يلى ينشر " الخليج 365" قائمة بأسماء الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:- 1. كليات الإعلام. 2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة). 3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بنى سويف). 4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان. 5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان. Advertisements 6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا. 7. شعبتى التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس). 8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر). 9. كليات التربية الرياضية. 10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس. 11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية ومن المقرر أن تنطلق اختبارات القدرات بالكليات يوم السبت المقبل 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى.

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