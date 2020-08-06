شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى ماكرون يصل إلى مقر القصر الجمهوري في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مقر القصر الجمهوري فى لبنان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، سنقدم "صفقة سياسية" جديدة للقيادة في لبنان. وأضاف الرئيس ماكرون من شارع الجميزة: لبنان بحاجة إلى تغيير، وأكد ماكرون للبنانيين إنه يضمن ألا يذهب الدعم الفرنسي "للأيدي الفاسدة".

فيما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، فور وصوله إلى بيروت، من أن لبنان سيواصل الغرق، في حال لم تنفذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطا للحصول على دعم يخرجه من دوامة الانهيار اقتصادى.

وأعلن ماكرون أنه يريد تنظيم مساعدة دولية، بعد الانفجار الضخم الذي حول العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة.

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وقال ماكرون من مطار رفيق الحريري الدولي لصحفيين "أرغب بالمساعدة لتنظيم مساعدة دولية، ودعم لبيروت، ولشعب لبنان"، مضيفا "سنساعد في الأيام المقبلة على تنظيم دعم إضافي على المستوى الفرنسي وعلى المستوى الأوروبي، أود تنظيم تعاون أوروبي وتعاون دولي أوسع".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر الخميس إلى بيروت، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، وكتب على حسابه على تويتر فور هبوط طائرته "لبنان ليس وحيدا"، مستهلا زيارة لدعم البلد المنكوب جراء الانفجار الضخم.

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في مطار رفيق الحريري الدولي نظيره الفرنسي، هو أول رئيس دولة يزور لبنان بعد الكارثة التي وقعت الثلاثاء مسفرة عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصاً وإصابة خمسة آلاف آخرين بجروح.