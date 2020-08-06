شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم ..مصرع شخصين في سقوط طائرة خاصة بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها مصرع شخصين في سقوط طائرة خاصة بالجونة.

حيث لقي المصابان، في حادث طائرة الجونة اليوم "أكرم حصري" و"محمد سعيد" مصرعهما داخل مستشفي الجونة التخصصى، وكان الخليج 365 قد حصل علي تفاصيل إصابتهما قبل وفاتهم عند دخولهم المستشفي في حادث هبوط اضطراري بمطار الجونة شمال الغردقة لطائرة ترفيهية من نوع أبولوفوكس وهي طائرة ترفيهية تقوم برحلات ترفيهية فوق منتجع الجونة .

التعليم العالى: 7 آلاف طالب سجلوا بموقع التنسيق لأداء اختبارات القدرات حتى الآن

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن اعداد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا لأداء اختبارات القدرات منذ إطلاق موقع التنسيق الالكتروني بلغ 7000 طالب حتى الآن .

وكانت وزارة التعليم والبحث العلمى، أطلقت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موقع التنسيق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، للتسجيل فى أداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات مثل كليات الإعلام والفنون والتربية الرياضية.

الدفاع المدنى السودانى: مصرع 10 أشخاص وتدمير 3 آلاف منزل بسبب الأمطار والسيول

علن الدفاع المدني السوداني، اليوم الخميس عن مصرع 10 أشخاص وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل كليا أو جزئيا بسبب أمطار غزيرة وسيول في مختلف مناطق البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وناشد الدفاع المدنى، جموع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، خاصة الذين يقطنون قرب مجاري المياه َوالخيران، داعيًا مستخدمي طرق المرور السريع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة، مشيرا إلى استمرار جهوده في صيانة كسر سد نهر القاش، وأن العمل جار في سحب وشطف المياه المتراكمة بمحلية بحري بواسطة آليات الدفاع المدني.

فيديو.. ماكرون يصل لبنان فى أول زيارة بعد انفجار مرفأ بيروت

صل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى لبنان في مستهل زيارة في أعقاب انفجار بيروت الهائل.

وكان قد قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى: "سأذهب إلى بيروت غداً، لألتقي بالشعب اللبناني، ولكى أحمل له رسالة الأخوة والتضامن نيابة عن الفرنسيين، كما سنقوم بتقييم الوضع الحالى للبنان مع السلطات السياسية."

أول طائرات الجسر الجوي المصري تصل لبنان لتقديم الدعم بعد تفجير مرفأ بيروت

وصلت منذ قليل أولي طائرات الجسر الجوي المصري إلى لبنان لتقديم الدعم والمساعدة بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت الذي خلف وراءه ما يزيد على 100 شهيد وقرابة 5 آلاف مصاب.

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رئيس هيئة قناة السويس: نهدف لتحقيق 10 مليارات دولار أرباحا فى 2023

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "إننا نهدف فى عام 2023 لتحقيق ضعف العدد من السفن التى تمر من القناة"، مضيفًا: "سنحقق دخلا 10 مليارات دولار فى هذا العام ونعمل لتحقيق الهدف من قناة السويس الجديدة".

"أراضى الدولة": استرداد 176 ألف فدان و2 مليون و145 ألف متر مربع فى الموجة 16

أعلنت العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عن تمكن قوات إنفاذ القانون من إزالة 10546 حالة تعدى ضمن أعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى أطلقتها اللجنة تنفيذا للقانون واسترداد حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أصول وممتلكات وأراضى الدولة.

أعمال الإزالة حسب تقرير غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية شملت 7422 حالة تعدى على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو 2 مليون و145 الف متر مربع منها 382 ألف متر مربع فى محافظة القاهرة، و 345 ألف متر مربع بمحافظة مطروح، و129 ألف متر بمحافظة السويس، و103 ألف متر مربع بالإسماعيلية، و143 ألف متر بمحافظة قنا.

غدا ارتفاع بالدرجات وطقس حار بالقاهرة والرطوبة 82% والعظمى 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع بالدرجات حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية ، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

التعليم تعلن مد فترة التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية حتى 11 أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مد فترة التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2021، حتى يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020، إلكترونيًا عبر الرابط التالى : https://ejsadm.moe.gov.eg

وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هى "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائى نفسي، وأخصائى اجتماعي.