شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365.. طريقة تقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة قدمتها نسرين فؤاد حول بدء تقديم التظلمات من جانب الطلاب على نتيجة الثانوية العامة، حيث فتحت الإدارات بالمدارس في مختلف المحافظات أبوابها صباح اليوم الخميس أمام الطلاب لتلقى طلبات التظلم.

واستضاف تليفزيون الخليج 365 محمود طه حسين الصحفى باليوم السابع، والذى أوضح أن وزارة التربية والتعليم بدأت تلقى التظلمات على النتيجة اليوم، بعدد من مقرات الإدارات على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ 30 مقرا، وهناك إقبال كبير على المقرات من جانب الطلاب المتظلمين.

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الزميلين نسرين فؤاد ومحمود طه حسين

وأضاف محمود طه حسين إن تقديم التظلمات يستمر لمدة 15 يوما، حتى 20 أغسطس الجارى، ويبدأ التظلم بتسديد مادة 100 جنيه بخدمة فورى، ويحصل الطالب على إيصال يقدمه للجنة الإدارة، ويتسلم استمارة لملىء البيانات الشخصية، وبيانات المواد المراد تقديم تظلم بها، وبعد ذلك يتم تحويله على الكونترول التابع لمدرسته وإدارته بالمحافظة.

وعن جدوى تقديم التظلمات قال محمود طه حسين إن الاحصائيات خلال السنوات السابقة تقول إن العام الماضى قرابة 19 ألف طالب تم زيادة درجاتهم بعد التظلم، وأى طالب يحصل على درجات الكنترول يخطر الإدارة العامة للامتحانات بالدرجات ويتم زيادة درجاته، ويقوم باسترداد المبلغ الذى دفعه لتقديم التظلم وهو 100 جنيه.



التغطية

وحتى الآن تلقت الإدارة بمدرسة السعيدية ما يزيد على الألف طالب للتظلمات، والأعداد في تزايد، وستظهر نتيجة التظلمات وفقًا لموعد التقديم، بمعدل 3 أيام بعد تقديم طلب التظلم.

كما تابع محمود طه حسين إن الغدارات حرصت على اتباع الإجراءات الوقائية للإصابة بفيروس كورونا عند استلام طلبات التظلم، حيث تم توفير مقرات فرعية داخل المدارس لمنع التكدس ، والتأكيد على ارتداء الطلاب للكمامات، وتشغيل بوابات التعقيم عند الدخول للطلاب وأولياء الأمور.