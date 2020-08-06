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شكرا لقرائتكم خبر عن تعبئة السكر من الأرض بمصنع مجهول تثير حالة غضب.. ومدونون: استهتار وقرف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثار مقطع فيديو جديد متداول عبر منصات السوشيال ميديا، لأحد مصانع تعبئة السكر المجهولة، غضب الكثير من رواد المواقع، بعد أن ظهر فيه بعض العمال وهم يقومون بتعبئة أكياس السكر بطريق يدوية من على الأرض، وسرعان ما حظي مقطع الفيديو المتداول، على عدد كبير من المشاركات التى تطالب بضبط المتورطين في الاستهتار بأرواح المواطنين عن طريق تعبئة السكر وسط حالة من الفوضى والإهمال وبدون الالتزام بطرق الوقاية.
ويظهر في مقطع الفيديو عدد من العمال وهم يفترشون الأرض أعلى كمية كبيرة من السكر، وهم يقومون بتعبئة أكياس السكر بأيديهم وبدون أى معيار للوزن، وسط حالة من الاستهتار والمخلفات المتواجدة في كل مكان، فيما لم يتسن التأكد من توقيت تصوير الفيديو بالظبط أو مكان هذا المخزن الخاص بتعبئة السكر.
وحرص عدد كبير من المدونين المشاركين بتداول مقطع الفيديو على كتابة تعليقات غاضبة، وكتبت أحدهم "ايه الاستهتار والأرف ده، ده وباء في حد ذاته"، بينما كتب آخر " ده قاعد عليه ومحطوط فى الأرض طب بيصور مبسوط ولا بيشلنا ولا أيه ربنا يسامحهم بجد".
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