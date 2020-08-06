شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بداية سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، فى تصريح خاص إنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية نهاية الشهر الجارى وبحد أقصى بداية سبتمبر المقبل.

وأضاف أن أعمال تقدير الدرجات سوف تبدأ السبت المقبل 8 أغسطس، وتستمر لحين انتهاء من تصحيح ومراجعة وتقدير كافة الدرجات.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أعمال تقدير الدرجات لطلاب تتم داخل 90 مقر تقدير ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة.

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وأوضحت الوزارة أنه يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.

ويواصل قرابة 422 ألف طالب بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، أداء الامتحان التحريرى لهم ، فى خامس أيام الامتحانات التحريرية للدور الأول للعام الدراسى 2019/2020، والتى تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان، حيث يمتحن الطلاب فى عدة مواد دراسية حسب التخصص.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أى محاولات غش من قبل اى طالب داخل اللحان، حيث يتم تتبع أى صور للامتحانات يتم رصدها على صفحات الغش وضبط المسئولين عنها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.