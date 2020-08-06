شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات حادث طائرة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطيران فى بيان لها منذ قليل، إن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية وهي من طراز أبولو فوكس، وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين، قد تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحله تجريبية، وقد أسفر الحادث عن مصرع قائدى الطائرة وهما الطيار أكرم الحصرى و الطيار/ محمد سعيد.

وأوضح باسم عبد الكربم المستشار الإعلامى لوزير الطيران المدنى، أنه على الفور أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى قراراً بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسباب الحادث.