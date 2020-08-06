شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبقى الالتحاق بكلية الشرطة الحلم الذى يراود كثيرا من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، حيث يسارعون إلى تقديم أوراقهم للالتحاق بالكلية، والاستعداد لأداء الاختبارات.

ويقدم ”الخليج 365” في خطوات بسيطة، شرحاً للاختبارات التي يجريها الطالب للانضمام لمصنع الرجال. ويقدم ”الخليج 365” في خطوات بسيطة، شرحاً للاختبارات التي يجريها الطالب للانضمام لمصنع الرجال. اختبار القُدرات : اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، وليس للطالب حق الإعادة حال رسوبه. اختباري المقاس والقوام: في حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة. الكشف الطبي : الكشف الطبي : يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط. Advertisements الكشف النفسي : الكشف النفسي : يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار. كشف السمات :ويتم من خلال إخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات العقلية ولا يحق للراسب الإعادة. كشف السمات :ويتم من خلال إخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات العقلية ولا يحق للراسب الإعادة. الاختبار الرياضي :من خلال عدد من التمرينات الاختبار الرياضي :من خلال عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه. الكشف الطبى المتقدم :يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة من خلال عدة تحليلات طبية. لجنة اختيار الهيئة: تتم هذا العام لأول مرة على مرحتين "تحريري" للاختبار في معلومات عن مصر، وشفوي عن طريق المفاضلة بين المتقدمين. الكشف الطبى المتقدم :يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة من خلال عدة تحليلات طبية.

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