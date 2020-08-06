شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مد فترة التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية حتى 11 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مد فترة التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2021، حتى يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020، إلكترونيًا عبر الرابط التالى : https://ejsadm.moe.gov.eg

وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هى "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائى نفسي، وأخصائى اجتماعي.

وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التى تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.

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وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكترونى المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البريد الإلكترونى الشخصى وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل فى حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية فى العام الدراسى الجديد 2020/2021، سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة.