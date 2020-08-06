شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حوار عبر فيديو كونفرانس لـ"BBC" يسجل لحظة وقوع انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق حوار عبر تقنية فيديو كونفرانس، كانت تجريه صحفية مكتب "بى بى سى نيوز" عربى، ومقره فى لبنان، لحظات مرعبة أثناء وقوع تفجيرات بيروت، التى شهدتها العاصمة اللبنانية، حيث كانت الصحفية مريم التومى، تجرى حوارًا مع فيصل الأصيل، مدير المشاريع فى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وهو اللقاء الذى انقطع بعد اهتزاز المبنى بشكل مفاجئ وسقوط مريم وزملائها عن مكاتبهم.

ويظهر مقطع الفيديو المصور عبر لقاء الفيديو كونفرانس، لحظات الرعب التى عاشها صحفيو "مكتب بى بى سى نيوز عربى"، حيث سقطت الأجهزة والكاميرات من المكاتب، وسقط كذلك الصحفيون والعاملون فى المكتب، بينما غطى غبار الانفجار المكان بعدما حطم زجاج النوافذ، فيما ظهر فيصل الأصيل، وابنته، فى حالة من الهلع على الجانب الآخر من الفيديو، لصدمتهم من المشهد والذى لم يكونوا قد عرفوا حتى هذه اللحظة ما الذى يحدث بالظبط.

ويشار إلى أن رئيس بلدية بيروت، كان قد أكد أن انفجار مرفأ بيروت زلزال كبير، وأدى لأضرار جسيمة فى العاصمة، قائلا: "خسرنا أبنية تراثية وبعضها تضرر من جراء انفجار بيروت"، وأضاف خلال تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، أن التقدير الأولى للخسائر يتجاوز 4 مليارات دولار، مشددا على أن بيروت لن نستطيع العودة للوضع الطبيعى من دون مساعدة عربية ودولية.

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وأوضح رئيس بلدية بيروت، أن لبنان بحاجة لمساعدات متنوعة كالمواد الطبية والغذائية ومعدات الإطفاء، لافتا إلى انه تم تأمين مساكن مؤقتة لبعض المشردين من جراء التفجير.

وشهدت بيروت أول أمس انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، تشابهت فى شكلها لتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى فى نهاية الحرب العالمية الثانية فى 1945، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت، عصر الثلاثاء الماضى.