شكرا لقرائتكم خبر عن المتهمون بالتحرش بـ"ريهام سعيد": رفضت التقاط صور معنا على الشاطئ فنشبت مشادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف المتهمون بالتحرش لفظياً بالإعلامية "ريهام سعيد"، بارتكابهم للواقعة، بعد القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وقال المتهمون: "رفضت الإعلامية التقاط صور معنا على الشاطئ، فتلفظ أحدنا بعبارة أثارت حفيظتها، ومن ثم حدثت بيننا مشادة كلامية تدخل على إثرها بعض رواد الشاطئ لفضها، وانصرفنا عقب ذلك".

وتابع المتهمون: "لاحظنا بعد ذلك تصوير الإعلامية لنا بهاتفها المحمول لتوثيق الواقعة، ليتم القبض علينا عقب ذلك".

Advertisements

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 من مرتكبى واقعة الاعتداء اللفظى على الإعلامية ريهام سعيد، أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ في منطقة مارينا بمحافظة مطروح .

وبثت الاعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرضها للإعتداء اللفظى من قِبل بعض الأشخاص أثناء تواجدها بالشاطئ ، لطلبهم التقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها ذلك، وقيامها على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة.

كانت الإعلامية ريهام سعيد حررت محضرًا قيد برقم 87 لسنه 2020 إداري مارينا، وذلك عن واقعة قيام مجموعة من الشباب بمحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها، حيث ذهبت ريهام سعيد للنيابة صباح الأحد، والتى استمعت لأقوالها ودارت التحقيقات حول تهم التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وتهديدها بالإيذاء.