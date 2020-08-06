شكرا لقرائتكم خبر عن طعنة جديدة فى ظهر بيروت.. دعوات على مواقع التواصل تطالب بعودة "الانتداب الفرنسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوا أن الدراما التى يعشها لبنان ستستمر طويلاً، فبعد أشهر من الاضطرابات السياسية وما خلفه ذلك من انهيار شبه تام للاقتصاد، بخلاف معاناة اللبنانيين من تداعيات وباء كورونا القاتل، فوجئ اللبنانيين بدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تطالب بعودة الانتداب الفرنسي للبلاد.

الدعوات التى جاءت بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت توقيعات أكثر من 36 ألف شخص بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، مشيرة إلى أن العريضة انعكاس لحالة الغضب والاحباط التى يعانيها اللبنانيين منذ تفجير مرفأ بيروت الذي خلف أكثر من 100 قتيل وما يقرب من 5 آلاف مصاب.

وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أثارت العريضة التي تطالب بوضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي للسنوات العشر المقبلة، حالة انقسام وجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من اللبنانيين، حيث استنكر بعضهم المطالبات بعودة الاحتلال واصفا إياها بأنها خيانة للوطن، في حين رأى البعض الآخر أن لبنان "لم يكن بلداً مستقلاً في أي وقت من الأوقات"، مجادلا بأن ذلك قد يكون حلاً للمشهد المعقد الذي تعيشه البلاد في ظل حالة انعدام الثقة في الطبقة السياسية الحاكمة.

Advertisements