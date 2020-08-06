شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لسقوط طائرة خاصة فى مهبط مطار الجونة بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول صورة للطائرة التى سقط بمطار الجونة بالغردقة، وكشفت مصادر بالمنتجع أنها طائرة ترفيهية وليست للسفر، مؤكدا أنها تقوم يوميا برحلات ترفيهية. وأضاف المصدر، أن الطائرة يقلها اثنان "الطيار وآخر"، مؤكدا أن المصابين الاثنين إصابتهما خفيفة وهم "أكرم الحصري ومحمد سعيد"، وتم نقلهما لمستشفي الجونة . Advertisements كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد اصطدام طائرة خاصة بأرض مهبط مطار الجونة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وانتقلت كذلك الجهات الأمنية إلي مطار الجونة .

سقوط طائرة خاصة فى مهبط مطار الجونة بالغردقة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لسقوط طائرة خاصة فى مهبط مطار الجونة بالغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.