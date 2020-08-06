شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية وتستمر حتى 25 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم البدء في أعمال تقدير الدرجات لطلاب الدبلومات الفنية اليوم 6 أغسطس الجارى داخل 90 مقر تقدير وتنتهى أعمال تقدير الدرجات 25 من الشهر الجارى، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.

ويواصل قرابة 422 ألف طالب بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، أداء الامتحان التحريري لهم ، في خامس أيام الامتحانات التحريرية للدور الأول للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان، حيث يمتحن الطلاب فى عدة مواد دراسية حسب التخصص.