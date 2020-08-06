النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة سقوط طائرة خاصة بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في حادث سقوط طائرة خاصة بـ«مطار الجونة» بالغردقة الذي أسفر عن وفاة طيارين.

وذكرت النيابة العامة في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه انتقل فريق من «نيابة البحر الأحمر الكلية» لمعاينة مسرح الحادث، وتتخذ «النيابة العامة» إجراءات التحقيق لكشف كيفية وقوعه.

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