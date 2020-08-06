قطعة قماش وقرط ذهبي.. تفاصيل مقتل ربة منزل وسرقة نقودها بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أقدم عاطل على قتل جارته لسرقة قرطها الذهبى ومبلغ مالي في الفيوم، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف غموض الجريمة وضبط المتهم.

تلقى مركز شرطة سنورس بلاغا من أحد الأشخاص مُقيم بدائرة المركز ، بالعثور على جثة والدته، ربة منزل مسجاة بصالة منزلهما وملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب" وبها كدمة بالرأس وسلامة جميع منافذ المنزل .

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و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالفيوم إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ، مقيم بذات الشارع محل إقامة المجني عليها ، له معلومات جنائية .

وعقب تقين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة وقرر أنه نظراً لإقامته بذات الشارع محل إقامة للمجني عليها وإقامة شقيقته بمنزل ملاصق لمنزل المجني عليها فعقد العزم على قتلها وسرقتها .

و أضاف المتهم أنه بتاريخ الواقعة قام بمغافلة شقيقته"حال تواجدها بمنزل والدتهما" واستولى على مفتاح منزلها وتوجه إليه وقام بالصعود إلى السطح والدلوف إلى منزل المجني عليها وقام بالتعدي عليها على النحو المشار إليه واستولى على (قرطها الذهبي - مبلغ مالي) وهرب وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.