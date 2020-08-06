"رصاصة الخلاص".. قهوجي ينتحر بطلقة خرطوش في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب على الانتحار، وأطلق النار على نفسه ليفارق الحياة في الحال؛ بسبب خلافات مع والده.

تلقى العميد مجدي عزيز، مأمور قسم شرطة أوسيم، إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بشارع الحرية بقرية بشتيل.

وجه اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بانتقال قوة من القسم تنسيقا مع فرقة الشمال وقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم.

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وكشفت معاينة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق، أن الجثة لعامل بمقهى يبلغ من العمر 24 سنة، بها آثار طلقة خرطوش، يرتدي ملابسه كاملة.

جهود البحث والتحري تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، توصلت إلى أن الشاب أقدم على الانتحار بسبب خلافات متكررة مع والده.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.