بعد 6 جرائم.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في لرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الرمل مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وباستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام تم ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيلياً بارتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول الرمل - أول المنتزه - العطارين - سيدى جابر) وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائهم "سيئ النية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.