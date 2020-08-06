في 4 فروع.. ضبط 700 كيلو لحوم فاسدة داخل إحدى السلاسل التجارية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، شن حملاتها والتي استهدفت فروع إحدى السلاسل التجارية بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت جهود الحملات خلال استهداف فرع بدائرة قسم شرطة باب شرق، عن ضُبط كمية من اللحوم قدرها (490 كيلو جرام من اللحوم ومصنعاتها " لحوم، كبدة، سجق، كفتة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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وضُط داخل فرع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه كمية قدرها (283 كيلو جرام " بسطرمة، أجزاء دواجن، أرانب مذبوحة " ) مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين عدم توافر شروط التخزين وكذا عدم استيفاء الاشتراطات الصحية لثلاجات اللحوم.

وأثمرت الجهود عقب استهداف فرعان بدائرة قسمي شرطة (ثان المنتزه – أول الرمل)، وتبين عدم توافر شروط التخزين وكذا عدم استيفاء الاشتراطات الصحية لثلاجات اللحوم، وتم سحب عينات من اللحوم ومصنعاتها لإرسالها للجهات المعنية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.